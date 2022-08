Aluno levou uma pistola de airsoft para a sala de aula e foi levado para a delegacia após vídeo ir parar nas mãos da Polícia Militar

publicado em 18/08/2022

Pistola de airsoft foi levada pelo aluno para a escola e acabou virando caso de polícia; objeto foi apreendido (Foto: Reprodução)

Da redação

O vídeo de um aluno exibindo uma suposta arma de fogo dentro de uma sala de aula da escola estadual Cícero Barbosa Lima Junior virou caso de polícia na manhã de quarta-feira (17) em Votuporanga. O objeto, na verdade, era uma pistola de airsoft (de brinquedo), mas mobilizou a Polícia Militar diante do recente caso de ameaça de atentado a uma escola de Rio Preto.

O vídeo foi feito por um colega de sala do garoto e foi parar nas redes sociais. As imagens chegaram às mãos da Polícia Militar que realizou diligências e encontrou o aluno proximidades de sua residência. A abordagem foi acompanhada pela mãe do menor, que tomou conhecimento dos fatos quando os policiais mostraram o vídeo para ela.

A mulher contou para os militares que o objeto pertence ao marido dela e acompanhou o filho até a delegacia, onde a arma foi entregue por ela à polícia e ficou apreendida para passar por perícia.

De acordo com o dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Netto, tanto o aluno que levou a arma para a escola, como o que filmou terão, a partir de agora, um acompanhamento psicológico fornecido pelo Estado, chamado Conviva (Conselho de Orientação Psicossocial ao Aluno do Estado) e ambos serão assistidos para evitar que sofram qualquer tipo de constrangimento.