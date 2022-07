Motorista de outro veículo também morreu e outras duas pessoas ficaram feridas

publicado em 11/07/2022

A professora Fabiana Ramos e sua filha Rafaela Ramos Lima foram sepultadas neste domingo

Uma professora de 49 anos e a filha dela, de 9, morreram em um acidente no trevo da cidade de Dolcinópolis, no sábado (9). O motorista do outro veículo envolvido no acidente – ainda não identificado – também morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Jales, a mulher que dirigia o carro bateu na lateral de um outro veículo. A menina de 9 anos morreu no local. A mãe chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Jales, mas não resistiu.

A professora Fabiana Ramos e Rafaela Ramos Lima foram sepultadas neste domingo (10), no Cemitério Municipal de Jales.

O condutor do outro carro também morreu. Ele era de Estrela D´Oeste (SP). Uma mulher e uma criança que estavam juntas com ele ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Jales.