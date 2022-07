A votuporanguense foi presa em flagrante pela Polícia Militar com porções de cocaína e crack, dinheiro, embalagens e balanças

publicado em 01/07/2022

O flagrante aconteceu no ano passado e ela terá que cumprir pena de seis anos e nove meses, em regime inicial fechado (Foto: Reprodução) ???????

Uma mulher que foi presa pela Polícia Militar com porções de cocaína, maconha, crack, além de dinheiro, embalagens e também balanças, foi condenada recentemente pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, o Dr. Mauricio José Nogueira. O flagrante aconteceu no ano passado e ela terá que cumprir pena de seis anos e nove meses, em regime inicial fechado.

De acordo com o processo, no dia dos fatos, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, o autor das agressões contra a própria namorada fugiu e durante a ocorrência a polícia abordou E. A. N. M., saindo de um dos corredores.

Com ela tinha tijolos de maconha, além de diversas porções da mesma droga já embaladas para o comércio, mais eppendorfs vazios, diversas embalagens plásticas, e uma balança digital.

Em audiência, a mulher negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes e disse que seu companheiro e os irmãos dele praticam de forma contumaz o tráfico. Apesar de saber que seu marido e seus irmãos guardam e manipulam a droga em sua residência, ela afirmou que acordava e ia para a casa dos sogros, ficando lá tempo integral.