O votuporanguense Flávio Henrique Gomes, de 40 anos, será sepultado neste sábado (2), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 02/07/2022

O votuporanguense Flávio Henrique Gomes, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um motociclista votuporanguense morreu em um acidente de trânsito, na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, em frente ao Parque da Cultura. O caso aconteceu no início da noite de sexta-feira (1), por volta de 19h, a vítima Flávio Henrique Gomes, de 40 anos, morreu no local.

De acordo com o apurado, Flávio dirigia pela avenida Francisco Ramalho de Mendonça, no sentido avenida João Gonçalves Leite a marginal José Marão Filho, quando a motorista de um carro, que estava estacionado no Parque da Cultura ao dar ré para sair da vaga, bateu com tudo na moto.

Com o impacto, a vítima caiu e mesmo ferido, ele teria se levantado, mas sofreu uma parada cardíaca em seguida. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e tentaram reanimar a vítima, mas Flávio morreu no local.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. A Polícia Científica também foi até o acidente para levantar provas sobre o que poderia ter acontecido.