A vítima foi agredida por um malabarista e faleceu na UTI do HB de Rio Preto; suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado

publicado em 16/07/2022

Um malabarista agrediu e deixou um morador de rua desacordado no semáforo do Posto Vilar, na avenida Brasil (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um malabarista, que realizava seu trabalho no semáforo da Avenida Brasil no cruzamento com a Avenida José Marão Filho (do Posto Vilar), espancou um morador de rua, que pedia dinheiro no local. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (14) e após ter agredido o homem, o acusado fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar.

A vítima, Alexandre Vasques Merinó, de 48 anos, foi socorrida em estado grave por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, de onde, mais tarde, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta sexta-feira (15).

De acordo com o apurado pelo A Cidade, ainda por motivos que serão esclarecidos pelas investigações, o malabarista teria discutido com a vítima enquanto ela pedia dinheiro no semáforo, no mesmo momento em que ele se apresentava.

A discussão se acalorou e os dois partiram para as vias de fato. Ao ser agredido, o morador de rua caiu e bateu a cabeça no chão, o que pode ter provocado um traumatismo craniano e levado a vítima a morte horas depois.