O acusado espancou Alexandre Vasques Merinó, de 48 anos, após um desentendimento no semáforo da avenida Brasil, em Votuporanga

publicado em 20/07/2022

O acusado de matar o morador de rua Alexandre Vasques Merinó, de 48 anos, em uma briga pode responder em liberdade (Foto: A Cidade) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga deve concluir nos próximos dias o inquérito sobre a morte do morador de rua Alexandre Vasques Merinó, de 48 anos, que foi vítima de agressões físicas no semáforo da Avenida Brasil, nas proximidades do Posto Vilar. O fato ocorreu no último dia 14 e o autor do assassinato, foi levado para delegacia, onde foi ouvido e deve responder ao crime em liberdade.

Segundo o delegado Marcos Negrelli, delegado Seccional de Votuporanga, a prisão preventiva não deve ser solicitada já que o acusado possui residência fixa na cidade e está colaborando com as investigações.

“Foram feitos todos os procedimentos necessários e possíveis. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, estamos apenas aguardando alguns laudos e será encaminhado para a Justiça. Ele não está preso, por não ter sido pego em flagrante e não se vê a necessidade da prisão dele por hora, já que ele tem residência fixa, tem colaborado com a Justiça”, disse o delegado.

O acusado foi identificado no dia seguinte aos fatos. Durante a sua oitiva ele manifestou que não tinha intenção de machucar gravemente a vítima e nem mesmo provocar a morte dela. Alegou também que acabou deixando o local por medo de ser agredido por amigos de Alexandre, que teriam o ameaçado.

As agressões aconteceram na noite da última quinta-feira (14), no semáforo da Avenida Brasil, no cruzamento com a Avenida José Marão Filho, nas proximidades do Posto Vilar. O desentendimento teria acontecido por conta do ponto, isso porque o malabarista se apresentava no mesmo momento em que o morador de rua pediu dinheiro.

“A motivação foi uma briga no farol. O acusado é malabarista e a vítima e seus amigos vendiam balas e doces, onde houve um desentendimento ali no momento por questões de dinheiro, se o dinheiro ali do motorista era em razão dos malabares ou para quem estava pedindo ali, então teve o desentendimento e aconteceu aquele chute”, completou Negrelli.