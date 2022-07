O criminoso entrou em luta corporal com um policial, tentou tomar arma e acabou sendo baleado; um segundo envolvido foi preso

publicado em 26/07/2022

Um homem de 36 anos foi morto pela Polícia Militar após luta corporal e tentativa de tomar arma (Foto: Divulgação)

Um criminoso morreu ao tentar tomar a arma de um policial militar, durante uma luta corporal, após tentativa de prisão por conta do furto de uma caminhonete em Votuporanga. O caso aconteceu no domingo (24) pela manhã e um segundo envolvido foi preso pelo crime.

De acordo com a ocorrência, a dupla, identificada como R. P., de 36 anos e W. L. B. T., de 24 anos, teria realizado o furto da caminhonete em uma garagem de veículos, que fica no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Na sequência do furto, a polícia foi acionada e uma perseguição iniciou.

A polícia foi atrás do veículo pela rodovia Euclides da Cunha, porém entre Meridiano e Fernandópolis, os criminosos perderam o controle da direção e capotaram o carro. Foi nesse momento, que os militares conseguiram chegar próximo dos criminosos para realizar a abordagem.

Durante essa tentativa de revista, um dos criminosos, R. P. de 36 anos, acabou entrando em luta corporal contra um policial, tentou tirar a arma dele, foi baleado e morreu no local. Já o segundo, W. L. B. T., de 24 anos, foi preso em flagrante pelo crime, junto com ele foi apreendido um celular e uma porção de drogas.