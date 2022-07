A tragédia aconteceu na madrugada de segunda-feira (18), momentos depois de Lucas sair de seu trabalho

publicado em 19/07/2022

O jovem votuporanguense Lucas Vilmar Alexandre Rosa da Silva, de 29 anos, morreu em uma queda de moto (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O motociclista de Votuporanga Lucas Vilmar Alexandre Rosa da Silva, de 29 anos, morreu em uma queda de moto na rodovia Péricles Belini. A tragédia aconteceu na madrugada de segunda-feira (18), momentos depois de Lucas sair de seu trabalho como entregador na Maná Lanches e Açaí.

De acordo com o divulgado, Lucas saiu do trabalho que fica na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos e dirigia pela rodovia Péricles Belini, com destino a sua casa, quando ocorreu a queda.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi encontrada caída perto da moto, quase debaixo do viaduto no cruzamento com a rodovia Euclides da Cunha. Não se sabe se houve outro veículo envolvido ou foi queda individual, o que será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.