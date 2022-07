Acidente ocorreu na rotatória da Avenida Deputado Aureo Ferreira, no cruzamento com a rua João Vilar Pontes, próximo à Rodoviária

publicado em 20/07/2022

pesar do susto e dos prejuízos materiais, a vítima sofreu apenas ferimentos leves (Foto: A Cidade)

Uma idosa ficou ferida ao capotar seu veículo, um Honda/Civic com placas de Votuporanga, na rotatória da Avenida Deputado Aureo Ferreira, no cruzamento com a rua João Vilar Pontes, próximo ao Terminal Rodoviário Leônidas Pereira de Almeida. O acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (20) e vitimou a senhora J.J.C., de 81 anos.

De acordo com as informações preliminares apuradas no local pelo A Cidade, a motorista seguia pela avenida quando sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e bateu em outro carro que estava estacionado nas proximidades. Após a batida o veículo que ela estava capotou.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e retiraram a vítima do veículo. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ela sofreu apenas ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos pelos socorristas, sendo encaminhada posteriormente para a Santa Casa de Votuporanga, onde passará por exames mais aprofundados.