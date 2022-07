O morador do bairro Bom Clima, Eduardo Bonifácio Couto, de 63 anos, ficou dias internado na Santa Casa, mas não resistiu e faleceu

publicado em 07/07/2022

Seu Eduardo Bonifácio, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto do acidente e faleceu (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma das vítimas graves do capotamento, que aconteceu na rodovia Euclides da Cunha no último domingo (3), morreu na quarta-feira (6) após dias hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga. Eduardo Bonifácio Couto, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto do acidente e faleceu.

Eduardo atualmente morava no bairro Bom Clima, mas sempre foi muito conhecido pela vizinhança de seu antigo bairro, o Parque Santa Felícia, na zona Leste de Votuporanga. Ele deixa a companheira Elinda, os filhos Fabio, Karina, Dayana e Eduarda, netos, além dos demais familiares e amigos.

Ele faleceu na madrugada de ontem e está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga. Seu sepultamento está previsto para acontecer hoje, às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

O acidente

No início da noite do domingo (3), Eduardo dirigia seu VW/CrossFox, na rodovia Euclides da Cunha quando, por motivos que ainda a serem esclarecidos pela Polícia Civil de Votuporanga, perdeu controle da direção e capotou no canteiro central da pista. Além dele, uma criança de 11 anos também foi socorrida em estado grave.

A criança foi resgatada, encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga e depois transferida para o Hospital de Base, de São José do Rio Preto. De acordo com nota, atualizada na tarde de ontem, o garoto segue hospitalizado.