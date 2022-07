Edenilson Santos de Lisboa e seu irmão, Elenaldo Santos Lisboa, teriam matado a vítima em agosto do ano passado, em Valentim Gentil

publicado em 14/07/2022

Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, foi espancado até a morte quando teria tentado defender a sua esposa de um assédio (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A dupla acusada de espancar Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, até a morte por defender a sua esposa de um assédio, vai à júri popular, no próximo dia 12 de agosto, no Fórum da Comarca de Votuporanga. O caso aconteceu em agosto do ano passado, no bairro Jardim Espanha, em Valentim Gentil.

No banco dos réus irão sentar os irmãos Elenaldo Santos Lisboa, de 28 anos e Edenilson Santos de Lisboa, de 35 anos. De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, Josiel estava com a companheira e os dois filhos menores, na casa de um amigo, que mora em frente à residência dos acusados.

Quando a vítima e os familiares deixavam o local, Edenilson teria “mexido” com a esposa da vítima, que teria se aproximado do suspeito para tirar satisfação, momento em que ele e o irmão começaram a lhe agredir com socos, até que ele cair desacordado. Ainda conforme a denúncia, mesmo com a vítima caída os irmãos continuaram a dar socos e chutes nele, além de pisarem em sua cabeça.

Enquanto as agressões aconteciam, pessoas que estavam próximas acionaram a polícia e, então, Edenilson teria começado a bater a cabeça de Josiel contra a guia da sarjeta e jogado ele com força contra o chão. Quando a ambulância chegou ao local, os acusados ainda teriam afirmado, na presença dos socorristas, que poderiam levar Josiel dali, pois, se ainda não estivesse morto, acabariam o “serviço” depois.

Com base nessas informações, a dupla foi acusada de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Procurada, a defesa dos acusados, comandada pelo advogado Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira afirma que ambos são inocentes das acusações.

“Os réus são inocentes e os fatos ocorreram de forma diversa daquela narrada na denúncia do Ministério Público. Durante a Sessão Plenária do Júri a realidade fática será demonstrada e devidamente comprovada”, disse o advogado.