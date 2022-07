O acidente aconteceu no domingo (24) pela manhã, no cruzamento das ruas Bahia e Itacolomi

publicado em 25/07/2022

Os motivos ainda serão esclarecidos durante investigação, isso porque no cruzamento existe um semáforo (Foto: Divulgação)

Da redação

O motorista de um carro, Ford/Fiesta, capotou no centro de Votuporanga depois de uma batida contra um Fiat/Idea. O acidente aconteceu no domingo (24) pela manhã, no cruzamento das ruas Bahia e Itacolomi, nenhum ocupante dos carros ficou gravemente ferido.

De acordo com a ocorrência, os motivos ainda serão esclarecidos pela polícia civil durante investigação. Isso porque no local do cruzamento entre as ruas existe um semáforo. Mas os veículos teriam batido lateralmente e depois disso que o Ford/Fiesta capotou.