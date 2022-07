Duas vítimas do acidente, o motorista e uma criança, foram socorridas em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 04/07/2022

Um capotamento na rodovia Euclides da Cunha deixou três pessoas feridas, duas em estado grave e uma leve (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O capotamento, de um VW/CrossFox, na rodovia Euclides da Cunha deixou três pessoas feridas em Votuporanga. O caso aconteceu no início da noite de domingo (3), no km 511, duas vítimas foram socorridas com ferimentos graves e uma em estado leve, todos foram encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o veículo conduzia no sentido capital-interior, quando por motivos que ainda serão apontados pela Polícia Civil de Votuporanga, o motorista perdeu controle da direção e capotou no canteiro central da rodovia.

O Samu foi acionado e os três ocupantes socorridos. B. R. M., de 11 anos e E.B.C., de 63 anos, foram socorridos em estado grave. De acordo com um boletim clínico, divulgado pela Santa Casa de Votuporanga, o motorista E.B.C. passou por atendimento e neste momento seu estado de saúde é estável.

Já B. R. M. permaneceu no hospital até a madrugada de ontem e devido a gravidade dos ferimentos ele foi transferido para Hospital de Base, de São José de Rio Preto. Por meio de nota, o HB informou que ele está sob atendimento médico na instituição. “Em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o HB não tem autorização para divulgar informações do caso”, escreveram em nota.

Já a paciente E. M., de 27 anos, deu entrada em atendimento no domingo (3), foi medicada e avaliada pela equipe médica e teve alta anteontem, às 23h20.