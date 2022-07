A batida aconteceu ontem no início da manhã, no sentido capital-interior, o motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado para Votuporanga

publicado em 29/07/2022

O motorista da Scania colidiu na traseira de um caminhão basculante na rodovia Euclides da Cunha (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um acidente entre dois caminhões deixou um motorista gravemente ferido na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. A grave batida entre os veículos aconteceu na quinta-feira (28) ainda no início da manhã, no Km 531, com o impacto, um lado da faixa precisou ser interditado.

De acordo com a ocorrência, os dois caminhões seguiam no mesmo sentido, quando por motivos que ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil por meio de investigações, o motorista de uma Scania bateu na traseira de um caminhão caçamba. O condutor da Scania, identificado como W.C.M., de 44 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido às pressas.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atendida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. Por meio de nota, o hospital informou que W. C. M. deu entrada no hospital e até o fechamento desta edição passava por atendimento na semi intensiva da emergência.