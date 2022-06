Durante o feriado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária estará com patrulhamento redobrado nas rodovias de Votuporanga e região

publicado em 15/06/2022

As rodovias de Votuporanga e toda a região contarão com policiamento rodoviário dobrado durante o feriado (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Rodoviária de Votuporanga, alinhada ao Programa “Respeito à Vida - São Paulo Dirigindo com Responsabilidade”, realizará neste feriado até o domingo (19), a Operação “Corpus Christi 2022”, com ações de implemento ao policiamento, para trazer mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

Todo o efetivo estará presente durante o dia e a noite estrategicamente, direcionado às áreas de incidência criminal e viária, de forma a aumentar a segurança de todos os que precisam fazer deslocamentos entre municípios ou estados.

As equipes contam com o apoio e trabalho conjunto com as concessionárias de Rodovias, DER, Artesp e outros parceiros.