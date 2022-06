Thiago Nakabashi foi encontrado morto, com marcas de violência, na BR-153, entre Ipiguá e Onda Verde; sepultamento ocorreu na quarta-feira (29)

publicado em 30/06/2022

Thiago Nakabashi foi encontrado morto e com marcas de violência que apontam para requintes de crueldade em sua execução (Foto: Redes sociais)

Da redação

A Polícia Civil de Onda Verde (na região de Rio Preto) irá investigar o assassinato do jovem votuporanguense Thiago Rodrigues Nakabashi, de 36 anos. O rapaz foi encontrado morto no domingo (26), às margens da rodovia BR-153, entre Ipiguá e Onda Verde, com diversos sinais de violência física.

De acordo com as informações apuradas pelo A Cidade, a polícia teria sido comunicada sobre a localização de um corpo e, quando chegou ao local indicado, encontrou o votuporanguense. Ele provavelmente foi assassinado em outro lugar, inclusive com a utilização de requintes de crueldade, e depois abandonado no local.

A perícia técnica foi acionada e averiguou o local da desova em busca de provas que apontem para possíveis suspeitos. Posteriormente o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto, onde foi reconhecido pela família apenas no dia seguinte já que, segundo consta, ele não portava documentos.

Ainda conforme apurado, um inquérito já foi aberto, mas ainda não há suspeitas concretas sobre a motivação do crime. Thiago era filho dos conhecidos empresários Júlio (Sapão) e Sara. Além dos pais ele também deixa os irmãos Victor e Vinicius, demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado ontem, às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.