A Polícia Militar da região de Votuporanga derrubou um esquema de furto de tratores e prendeu uma quadrilha em flagrante, no município de Turmalina. O flagrante aconteceu na tarde de anteontem, na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, sentido Pontalinda à Turmalina.

De acordo com a ocorrência, por volta de 6h50 de anteontem, foi informado via rádio de comunicação, que um trator, que tinha rastreamento, havia sido furtado de uma propriedade rural de Nova Castilho. As informações, inicialmente, davam conta de que o veículo iria para Turmalina.

Foi com esses detalhes, que a equipe abordou um caminhão com o trator identificado, em um dos trevos da rodovia. No veículo tinham dois homens, que relataram que tinham carregado o trator em Nova Castilho, por volta de 4h e que levariam o trator para a Bahia. Por esse serviço receberiam R$ 10 mil.

Ainda para a polícia, os dois ocupantes do caminhão disseram que tinha um carro, um VW/Voyage, também envolvido e que trafegava a frente, como batedor. O carro foi localizado em Ouroeste e abordado pela equipe de lá. Tinha apenas um motorista, que disse ter comprado o trator por R$ 80 mil. Segundo ele, o negociante era da Bahia e agenciava os tratores com um homem de Monções, o responsável por mandar as fotos dos tratores.