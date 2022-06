Criminosos são moradores da cidade e já eram investigados pelos policiais civis votuporanguenses

publicado em 03/06/2022

O flagrante ocorreu na Vicinal Eliziário Firmino, zona rural de José Bonifácio (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação desencadeada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga na madrugada desta sexta-feira (3) resultou na prisão de dois traficantes e na apreensão de mais de meia tonelada de maconha. O flagrante ocorreu na Vicinal Eliziário Firmino, zona rural de José Bonifácio.

De acordo com a ocorrência, os criminosos, que são moradores da cidade, já estavam na mira dos policiais civis votuporanguenses e foram interceptados com o carregamento de drogas, graças a uma ação de inteligência da delegacia especializada. Ao todo, foram empenhadas três viaturas e sete agentes na operação.

Durante a abordagem foram presos N.F.S.J. de 28 anos de idade e E.S.C. de 33 anos de idade. O primeiro conduzia um veículo Renault/Duster e o segundo o veículo Peugeot/206 sendo localizados no interior do Duster 566 tijolos de maconha, aproximadamente 500 quilos do entorpecente.