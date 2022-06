O homem se recusou a fazer o bafômetro e foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga, na madrugada de domingo (19)

O homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga por embriaguez ao volante na madrugada de domingo (19) (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista bêbado foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga após bater em um carro, que estava estacionado na rua Irene Galvani Casado, no bairro Santa Amélia, zona Norte do município. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19) e o homem se recusou ao fazer o teste do bafômetro.De acordo com a ocorrência, o motorista, identificado como M. A. S., de 52 anos, dirigia uma GM/Meriva na contramão, quando devido ao estado de embriaguez em que ele estava, acabou perdendo o controle e batendo em um Honda/Civic, que estava estacionado.Com a batida, M. A. S., tentou fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi contido por moradores que estavam no local do acidente e que aguardavam a chegada dos militares para o registro do boletim.No momento em que a PM chegou até o local, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Alterado, ele foi preso em flagrante pelo crime e encaminhado para a Central de Polícia Civil de Votuporanga.Lá, o motorista também recusou a coleta de sangue para o teste na delegacia e por isso um médico legista foi chamado. Ele constatou o estado de embriaguez de M. A. S. e realizou um laudo de alteração psicomotora. Diante disso, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.