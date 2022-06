O caso aconteceu nesta semana na cidade vizinha, o homem permaneceu preso

publicado em 24/06/2022

Um jovem confessou ter realizado o furto de motocicleta, após sua mãe obrigar ele se apresentar no DP (Foto: Policia Militar)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar prendeu um jovem e apreendeu um adolescente durante um furto de uma motocicleta, Honda/Biz, em Fernandópolis. O caso aconteceu na noite de anteontem, na região Central do município vizinho, o menor foi liberado para o pai, já o maior permaneceu preso e a moto foi recuperada e devolvida a vítima.

De acordo com a ocorrência, o chamado foi realizado via 190 e diante das informações, os militares realizaram patrulhamentos pela região, quando minutos depois, localizaram a motocicleta, com dois jovens. Ao notarem a presença da polícia eles fugiram em alta velocidade.

Depois de tentativas falhas de despistar a Polícia Militar, os jovens abandonaram a moto e tentaram fugir a pé. Em seguida, o adolescente, que estava na condução da motoneta foi abordado e conduzido ao Plantão Policial.

Já o outro criminoso, que é maior de idade, foi identificado. Os policiais realizaram abordagem em sua residência, mas ele não estava por lá. Em contato com a mãe dele, ela disse que ele havia saído de casa no período da tarde, trajando camiseta vermelha e boné cor de rosa, mesmas vestes da pessoa na moto.