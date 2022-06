O crime ocorreu no bairro Jardim Ipanema, periferia da cidade vizinha

publicado em 08/06/2022

O acusado, identificado como J. P. S., chegou a agredir a mulher, identificada como L. M. V. (Foto: Reprodução/Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um idoso, de 69 anos, foi preso em flagrante na noite de anteontem em Fernandópolis depois de tentar matar uma senhora de 61 anos, com um facão de cortar cana. O crime ocorreu no bairro Jardim Ipanema, periferia da cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, o acusado, identificado como J. P. S., chegou a agredir a mulher, identificada como L. M. V., com socos e chutes e ameaçou matar ela com o facão, até que o filho dela, J. D. S. H. F., chegou no local e tentou defender a mãe.

Nesse momento, ainda segundo a ocorrência, dois outros indivíduos, que ainda não foram encontrados, interviram na briga e agrediram o filho da vítima com tijoladas, depois fugiram.