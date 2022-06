O caso aconteceu na noite de quarta-feira (22), no bairro Da Estação, zona Sul de Votuporanga, o homem foi preso em flagrante pela PM

publicado em 24/06/2022

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem que descumpriu uma medida protetiva (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm crime que está longe de acabar e que acontece com mulheres dentro do seu próprio lar. A violência doméstica ainda faz vítimas, mas uma moradora do bairro Da Estação respirou aliviada na noite de quarta-feira (22), após o seu companheiro, S. H. A., de 42 anos, descumprir uma medida protetiva e voltar a agredi-la ser preso pela Polícia Militar de Votuporanga.De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada por meio do 190 para atendimento de mais um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, a mulher desesperadamente falou aos militares que o seu companheiro descumpriu uma medida protetiva, foi até a sua casa agrediu e ainda a ameaçou.No momento do atendimento da ocorrência, o agressor ainda se encontrava na residência da mulher e diante do depoimento, e da apresentação da medida protetiva ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga.Ao chegar por lá, ele foi ouvido pelo delegado, que estava em plantão, onde foi ratificada a voz de prisão e permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).Acontecimentos como esse se tornaram corriqueiros, principalmente, durante o período de pandemia, que obrigou que as famílias passassem mais tempos juntas. Tanto é que o maior índice de casos registrados pela Delegacia da Mulher foi entre janeiro e março de 2021.