publicado em 08/06/2022

O Capitão André Navarrete se despede nesta semana do comando da Polícia Militar de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO capitão André Navarrete se despede nesta semana do comando da Polícia Militar de Votuporanga. Depois de mais de quatro anos à frente dos militares do município, Navarrete segue uma nova etapa de sua carreira no setor administrativo do 16º Batalhão de Polícia do Interior, em Fernandópolis.Foi em maio de 2019, que Navarrete chegou em Votuporanga vindo do 52º Batalhão de Mirassol e logo conquistou seu espaço na corporação com um trabalho sério, dinâmico e respeitoso com todos.“Agradeço imensamente o tempo que estive nesta cidade que passei a amar, a comunidade em geral a nossa corporação da 3ª CIA e agora assumo um novo desafio em minha carreira militar com o mesmo afinco e determinação, mas sempre levarei Votuporanga no coração, mesmo estando no Batalhão da PM de Fernandópolis, da qual a Companhia de Votuporanga faz parte”, destacou o capitão.A mudança partiu do comando do próprio Batalhão e o capitão assumirá um posto administrativo responsável direto por despacho com o alto comando da Polícia Militar e ainda por estatísticas, redução de índices de criminalidade, planejamentos operacionais da corporação, treinamentos e instrução da tropa.Na próxima segunda-feira (3), quem assume o comando da Polícia Militar de Votuporanga é o capitão Pagotto, que é natural de Bady Bassit, mas que aplicava suas funções em São José do Rio Preto.Pagotto foi promovido a Capitão em maio e como Tenente fez parte do comando do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais da PM), de São José do Rio Preto. O novo comandante da 3ª CIA já está na cidade e tem trocado informações e documentos para a continuidade do trabalho.