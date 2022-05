O homem V. S. D., de 53 anos, foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga em julho do ano passado no bairro Vila América

publicado em 11/05/2022

O traficante que foi preso em julho do ano passado acabou pegando mais de dez anos de prisão pelo crime (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um traficante que foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga com pedras de crack, uma pistola 9 mm e um revólver 357, em julho do ano passado, foi condenado pela Justiça do município. O acusado, V. S. D., de 53 anos, foi pego em flagrante no bairro Vila América, no momento em que vendia drogas a usuários.

De acordo com a denúncia, os militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com o suspeito. O homem já era conhecido nos meios policiais e apresentou nervosismo com a aproximação da polícia. Em seguida, ele tirou um objeto da cintura e repassou para um usuário, que correu para dentro da casa do traficante.

No mesmo instante, V. S. D. jogou uma sacola com drogas na calçada e entrou para a residência tentando fugir, mas a polícia realizou a abordagem e encontrou, além dos entorpecentes, as duas armas de fogo.

O revólver calibre 357, devidamente municiado, a pistola calibre .9mm, desmuniciada, bem como 16 munições, calibre .38, intactas. Nenhum dos armamentos possuíam documentos e nem a permissão para uso. Além disso, também foi encontrada uma quantia em dinheiro, que era oriunda do tráfico.

Em audiência, o traficante negou as acusações, mas isso não foi o suficiente para convencer o juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Mauricio José Nogueira. “A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga e a arma estavam efetivamente em poder dele e o entorpecente se destinava ao tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso”, escreveu o magistrado em trecho da sentença.