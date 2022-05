O criminoso era condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas e foi flagrado novamente com pedras de crack em Votuporanga

publicado em 16/05/2022

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante foragido com crack no bairro Palmeiras I (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante foragido da Justiça, novamente, com drogas no bairro Palmeiras I, zona Sul do município, neste fim de semana. O criminoso foi flagrado desta vez com porções de crack e também dinheiro, e agora irá cumprir a pena de oito anos pelo tráfico e também associação.De acordo com a ocorrência, o homem, identificado como R.G.P.S., foi preso durante um patrulhamento da Polícia Militar pela região, quando ele foi localizado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou no chão um objeto e apresentou nervosismo. Ele foi abordado e localizado as drogas, bem como o dinheiro.O indivíduo confessou a traficância pelo bairro e em seguida foi constatado a existência do mandado de prisão em aberto, com pena de oito anos em regime semiaberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas.Ele foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado para a carceragem local, onde permaneceu à disposição da Justiça e depois será transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Paulo de Faria.