As ações do efetivo da PM foram aumentadas em pontos estratégicos do município para garantir a segurança dos moradores

publicado em 14/05/2022

A Polícia Militar de Votuporanga está com uma operação pelo município na qual o efetivo foi aumentado pela segurança (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar iniciou uma megaoperação para conter a criminalidade no município. Chamada de “Votuporanga mais Segura”, ela surgiu após solicitações do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública) e tem por objetivo aumentar o efetivo de ações militares em pontos estratégicos.

A iniciativa tem ligação com a Operação Sufoco, do Governo do Estado de São Paulo, que está sendo realizada para tornar os polícias mais visíveis e presentes nas ruas. O aumento do efetivo acontece por uma ampliação na quantidade das vagas em programas que permitem que policiais atuem em jornadas extras, ou seja, em seu horário de folga.

Neste plano, estarão incluídas as diárias especiais por jornada extraordinária de trabalho, o Dejem, e a Atividade Delegada. A Dejem corresponde a uma diária de oito horas contínuas de atividade policial, com um limite máximo de dez diárias mensais para cada profissional e pagamento realizado pelo Estado. O mesmo sistema ocorre com a Atividade Delegada, que existe desde 2009 e tem o pagamento efetuado pela Prefeitura.

Segundo o comandante, da 3ª CIA da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete, a operação segue com o objetivo de manter a segurança pública da população. Isso seguindo o que foi solicitado por vereadores e pelo Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública).