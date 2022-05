A ação é um desdobramento de outra grande operação realizada recentemente pela Polícia de Valentim Gentil, que desarticulou um esquema milionário de roubo de defensivos agrícolas

07/05/2022

Os medicamentos encontrados foram apreendidos e o proprietário da rede de farmácias foi preso em flagrante

A Polícia Civil de Valentim Gentil, com o apoio da Decar (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas), de Goiás, deflagrou na sexta-feira (6) a Operação Fármaco, que resultou na recuperação de duas cargas de medicamentos roubados, avaliadas em mais de R$ 3 milhões. Os remédios foram encontrados em uma rede de farmácias na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

A ação de ontem um desdobramento de outra grande operação realizada recentemente pela Polícia de Valentim Gentil, que desarticulou um esquema milionário de roubo de defensivos agrícolas, que envolveu e movimentou mais de R$ 40 milhões. Durante as investigações, os policiais descobriram este outro braço da mesma organização criminosa que atuou no roubo dos medicamentos.

A operação consistiu em cumprir Mandado de Busca e Apreensão em uma Farmácia na cidade de Aparecida de Goiânia/SP, porque durante as investigações, ficou constatado que a mesma vendia medicamentos que foram roubados nos estados de São Paulo e Paraná. No local, os policiais civis localizaram parte da carga que havia sido roubada, bem como obtiveram informações de que haviam mais medicamentos roubados em outras farmácias da mesma rede. Diligenciaram até os estabelecimentos e encontraram mais uma parte dos medicamentos roubados.

As cargas de medicamentos foram roubadas durante o trajeto para o destino final, sendo que tais roubos ocorreram um no mês de dezembro de 2021, na rodovia estadual próxima à cidade de São Carlos e o outro roubo no mês de março de 2022 na rodovia federal de Campina Grande do Sul/PR.

Os medicamentos encontrados foram apreendidos e o proprietário da rede de farmácias foi autuado em flagrante e ficará detido à disposição da justiça.