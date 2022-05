Os jurados consideraram Plinio Bérgamo Pinho culpado pela morte de Paulino de Andrade e Marcos Antônio do Prado

07/05/2022

O Tribunal do Júri de Votuporanga condenou Plinio Bérgamo Pinho por atropelar e matar duas pessoas (Foto: A Cidade)

O Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga condenou, no fim da tarde de sexta-feira (7), o homem que atropelou e matou duas pessoas na avenida Emilio Arroyo Hernandes, na zona Norte do município. Plinio Bérgamo Pinho foi considerado culpado do homicídio doloso de Paulino de Andrade e Marcos Antônio do Prado.

Durante a sessão, o Ministério Público, representado pelo promotor Marcus Vinícius Seabra, junto aos assistentes de acusação, Douglas Teodoro Fontes e Pedro Criado Morelli, sustentaram em plenário a acusação de que Plínio assumiu o risco de matar ao adentrar na via em alta velocidade. Já a defesa representada pelo advogado André de Paula Viana apresentou as teses da ausência de culpabilidade e que o crime fosse considerado homicídio culposo.

Após os depoimentos e o embate entre defesa e acusação, o conselho de sentença se reuniu e reconheceu a materialidade e a autoria do crime, afastando a absolvição e reconhecendo o dolo do crime contra as vítimas.

Deste modo, a juíza presidente do Tribunal do Júri, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, fixou pena de Plinio Bérgamo Pinho em oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e seis meses de detenção, pelo art.305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), por ter fugido do local do acidente.

Conselho de sentença