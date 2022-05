Alice Reijane Paiva Barbosa, de apenas 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu local do acidente

publicado em 30/05/2022

Alice Reijane Paiva Barbosa, de apenas 27 anos, morreu no local do acidente (Foto: Redes sociais)

Da redação

Um capotamento na vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida como Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, envolvendo três irmãs, tirou a vida de uma jovem, de apenas 27 anos, e deixou as outras duas feridas. O acidente ocorreu na noite de sábado (28) e vitimou Alice Reijane Paiva Barbosa.

De acordo com a ocorrência, Alice conduzia um Renault Sandero pela via quando, por motivos a serem investigados, teria perdido o controle da direção e atingido um coqueiro às margens da vicinal. Na sequência, o carro capotou.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas quando chegaram ao local a motorista já estava sem vida. As irmãs dela, Elizandra e Andressa, foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Votuporanga.