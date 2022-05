Diante das complicações, a vítima foi transferida para o HB, em Rio Preto

publicado em 26/05/2022

Um jovem de 25 anos foi socorrido em estado grave pelo Samu de Votuporanga após bater em um carro na avenida José Marão Filho (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um jovem foi socorrido em estado grave após uma grave batida contra um carro na avenida José Marão Filho, na entrada da alça de acesso para a rodovia Euclides da Cunha, na zona Leste de Votuporanga. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (24).

De acordo com a ocorrência, o motorista do carro GM/Omega, identificado como S. S., de 44 anos, morador de Simonsen, seguia pela marginal e iria adentrar na rodovia Euclides da Cunha, quando o condutor da moto, identificado como P.J.R.M., de 24 anos, teria atravessado o pare e colidiu de frente com o carro.

P. J. R. M., não possuía o direito de dirigir e a moto, a Yamaha/YBR 125, constava como produto de leilão. Ele foi socorrido em estado grave por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em nota, a Santa Casa informou que ele deu entrada no hospital no dia 24 de maio, às 19h17. Ontem pela manhã, o paciente foi transferido para o Hospital de Base em São Jose do Rio Preto.