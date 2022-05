Os dois criminosos levaram dinheiro, cheques, joias, celulares e uma moto BMW, no valor total de R$ 45,6 mil em novembro do ano passado

publicado em 25/05/2022

O crime aconteceu em novembro do ano passado, em uma garagem na avenida Prestes Maia, em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma dupla de criminosos que assaltou e levou mais de R$ 45,6 mil em dinheiro, cheques, joias, celulares e uma moto BMW de uma garagem de veículos, em novembro do ano passado, foi condenada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini. A pena para ambos é de mais de oito anos de prisão.

De acordo com o processo, P. E. P. S. e D. E. de C. chegaram encapuzados na garagem, que fica na avenida Prestes Maia, em uma moto Honda/Falcon e anunciaram o assalto. Armados com um revólver calibre 38, eles recolheram os pertences dos proprietários e funcionários do local, além de pegar dinheiro e cheques assinados, avaliados em R$ 3,1 mil cada, do estabelecimento.

Ao fugir do local, os dois criminosos saíram com uma motocicleta BMW/GS 650, que era de uma das vítimas, inclusive, proprietária do estabelecimento. Após isso, a própria vítima seguiu os assaltantes, com a moto deixada por eles, e acionou a Polícia Militar.

Após o chamado, os policias foram até as proximidades do Campo da Ferroviária, onde a vítima perdeu os criminosos de vista, e eles começaram a realizar buscas. Em uma casa, que não era de nenhum dos suspeitos, os militares viram a traseira da moto, de marca BMW, e realizaram abordagem.

Os dois envolvidos foram encontrados dentro desta residência junto de mais três homens, incluindo o proprietário da casa. Todos foram levados para a delegacia, mas só os dois criminosos que participara efetivamente do assalto foram condenados.

Em audiência, a dupla confessou o crime. Disseram que combinaram o assalto porque estavam com dificuldades e também queriam usar crack. Relataram a juíza ainda que quando fugiram, perceberam que a vítima os seguia e avistaram a casa com o portão aberta e negaram ter conhecimento de quem era a casa. Eles só teriam entrado lá para se esconder.