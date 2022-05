Dr. Rafael Latorre falou com exclusividade ao A Cidade sobre a operação que causou um prejuízo de mais de R$ 40 milhões ao crime organizado

publicado em 13/05/2022

As investigações da Polícia Civil de Valentim Gentil identificaram o esquema do maior receptador do estado de São Paulo (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma carga de impressoras roubadas, que foi localizada em Votuporanga no início do mês de abril, em uma loja de informática, está ligada com o esquema milionário de roubo de cargas, que foi desmantelado pela Polícia Civil de Valentim Gentil. A investigação, que recuperou mais de R$ 3 milhões em medicamentos e R$ 40 milhões em defensivos agrícolas, continua em andamento pelos agentes da cidade vizinha.

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o delegado a frente das investigações, dr. Rafael Latorre, falou sobre os bastidores das primeiras fases da ação, que aconteceram em Araraquara e Aparecida de Goiânia, num esquema que envolve o maior receptador do Estado de São Paulo, o qual recebia e repassava os produtos roubados, como os localizados em Votuporanga.

“Ele tem contatos no Brasil inteiro e recepta todos os tipos de carga, desde leite, maquinário agrícola, algodão. Ele já tinha vendido a carga de remédios em Goiânia, foi onde foi localizado o esquema de farmácias, onde as pequenas [farmácias] compravam o remédio dele”, disse ele.

A investigação

De acordo com o delegado, as cargas recuperadas são oriundas de 14 roubos que aconteceram em diferentes estados. As investigações, porém, começaram em fevereiro deste ano, quando um motorista de caminhão registrou um roubo falso de carga, que teria ocorrido em um posto de combustíveis no município de Valentim Gentil.

A vítima teria sido supostamente abandonada pelos criminosos na cidade de Aparecida do Tabuado, em Mato Grosso do Sul, e o caminhão foi localizado em uma estrada de terra, na cidade de Estrela do Oeste, a aproximadamente 45 quilômetros do local do crime.

Durante as investigações, no entanto, os policias civis de Valentim Gentil e Estrela do Oeste concluíram que o motorista do caminhão estaria envolvido no crime. Com o avanço das apurações, a polícia descobriu que se tratava de um esquema que envolvia transportadoras de fachada fundadas em nome de laranjas, que financiavam caminhões para o transporte de mercadorias, que eram desviadas durante o caminho de entrega.

Durante a primeira fase das operações uma busca foi efetuada, com autorização da justiça, em endereços na cidade de São Paulo. Na ocasião, três criminosos foram presos e um conseguiu fugir. No local os policiais encontraram dois cheques no valor de R$ 46.250,00 com o mesmo vencimento, emitidos pelo maior receptador que era de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em buscas na residência do criminoso, as investigações deram que outros dois cheques do mesmo valor foram emitidos para pagar os envolvidos no desvio da carga em Valentim Gentil, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão.

Recibos e declarações dos detidos levaram a Polícia Civil ao endereço de um galpão na cidade de Araraquara. A justiça autorizou a busca no galpão e lá os policiais encontraram a carga de Malathion (inseticida de uso agrícola), desviada em Valentim Gentil e mais de R$ 40 milhões em defensivos agrícolas.

Medicamentos

Durante as investigações, os policiais descobriram este outro braço da mesma organização criminosa que atuou no roubo dos medicamentos. Na semana passada, uma operação em Goiânia cumpriu Mandado de Busca e Apreensão em farmácias da cidade de Aparecida de Goiânia. Isso porque durante as investigações, ficou constatado que a mesma vendia medicamentos que foram roubados nos estados de São Paulo e Paraná.

No local, os policiais civis localizaram parte da carga que havia sido roubada e tiveram mais informações de que haviam medicamentos roubados em outras farmácias da mesma rede. Diligenciaram até os estabelecimentos e encontraram mais uma parte dos medicamentos roubados.

As cargas de medicamentos foram desviadas do trajeto para o destino final em dezembro de 2021, na rodovia estadual próxima à cidade de São Carlos e o outro no mês de março de 2022 na rodovia federal de Campina Grande do Sul/PR.

Os medicamentos encontrados foram apreendidos e o proprietário da rede de farmácias, que fez as negociações com o receptador, foi autuado em flagrante e ficou detido à disposição da Justiça.

Após apresentar o flagrante, os policiais continuaram em diligências e encontraram um centro de distribuição de medicamentos onde lá estava mais uma parte da carga roubada, sendo que foram apreendidas cerca de 700 caixas de medicamentos, totalizando aproximadamente o valor de R$90 mil. No local, estava um dos responsáveis pelo centro de distribuição o qual foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.