A grave batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), na BR-153, em Frutal; o motorista do caminhão não sofreu ferimentos

publicado em 25/05/2022

Um motorista de um caminhão com placas de Votuporanga se envolveu em um acidente com quatro mortos em Frutal (Foto: Samir Alouan/97 FM Frutal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm caminhoneiro de Votuporanga se envolveu em um acidente com quatro vítimas fatais, na BR-153 (rodovia Transbrasiliana), no perímetro urbano de Frutal, em Minas Gerais. A batida aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) e as quatro mortes são de passageiros que estavam em uma Fiat/Toro.De acordo com o apurado, o motorista do caminhão, com placas de Votuporanga e que transportava melancias, não sofreu ferimentos. Ele seguia pela pista sentido São Paulo e o carro seguia sentido Goiás, quando o caminhoneiro teria tentado uma ultrapassagem e batido de frente com a Fiat/Toro.O local em que ocorreu o acidente, segundo informações, permitia a ultrapassagem e provavelmente o motorista do caminhão não viu o carro. O caso agora será apurado pela Polícia Civil de Frutal. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.Em atualização.