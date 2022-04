Vítima estava com a camiseta do time e em uma moto quando discutiu com um motorista de carro em um semáforo

publicado em 05/04/2022

O torcedor do Palmeiras foi baleado na mão esquerda; o caso será investigado pela Polícia Civil como lesão corporal (Foto: Governo do Estado de SP)

Um torcedor do Palmeiras foi baleado na mão esquerda na noite de domingo (3), em Rio Preto, após a final do Paulistão.Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava em uma moto e com a camiseta do time parado em um semáforo na avenida Antonio Antunes Júnior quando começou a discussão com o motorista de um carro que estava no local.Ainda de acordo com o relato da vítima à polícia, o motorista sacou a arma e atirou, acertando a mão esquerda do homem. Ele foi levado para a UPA Norte com ferimentos leves.O suspeito não foi identificado e o caso será investigado como lesão corporal.*Com informações do site