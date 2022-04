Apesar do susto, ninguém ficou ferido, houve apenas dano material no estabelecimento

publicado em 22/04/2022

O princípio de incêndio na sorveteria mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm princípio de incêndio numa sorveteria da rede Chiquinho, no Centro de Votuporanga, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (22). Apesar do susto, ninguém ficou ferido, houve apenas dano material no estabelecimento.De acordo com as informações apuradas pelo jornalno local, o princípio de incêndio tomou conta de um equipamento elétrico da sorveteria, que fica na rua Pernambuco. Como a fiação estava “em dia”, o fogo se auto extinguiu, conforme explicou a equipe do Corpo de Bombeiros.Os vizinhos e comerciantes da região perceberam a fumaça saindo do estabelecimento e acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez o isolamento e análise do local. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar.O jornalfez uma live,, enquanto acompanhava o atendimento à ocorrência.*Colaborou Franclin Duarte, no local.