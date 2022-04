Havia 3,8 quilos do metal escondidos no banco de um veículo, totalizando mais de R$ 1 milhão

publicado em 04/04/2022

A equipe da PRF realizou busca no veículo e encontrou, em um compartimento oculto dentro de um dos bancos do carro, 22 barras de ouro (Foto: Divulgação/PRF)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no domingo (3), uma carga de 3,8 quilos de ouro, com valor de aproximadamente R$ 1 milhão, transportada sem autorização legal. A abordagem aconteceu na rodovia BR-153, em Rio Preto.Segundo a PRF, os policiais abordaram uma Saveiro com placas de Rio Preto conduzida por um homem de 45 anos. O motorista afirmou que estava vindo da região Norte do País, onde teria ido tratar de causas trabalhistas, porém apresentou informações desencontradas às demais perguntas.A equipe da PRF, então, realizou busca minuciosa no veículo, quando encontrou, em um compartimento oculto dentro de um dos bancos do carro, 22 barras de ouro, que totalizaram 3,8 quilos, avaliadas em mais de R$ 1 milhão.Sobre a mercadoria encontrada, o homem disse que tinha conhecimento mas não forneceu mais detalhes sobre a origem do metal. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.O ouro e o veículo foram apreendidos. O homem foi ouvido e liberado. Ele responderá em liberdade pelo crime de usurpar bem da União sem autorização, que prevê pena de detenção, de um a cinco anos.*Com informações do jornal