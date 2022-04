Foram apreendidos 102 pneus novos de carretas, avaliados em mais de R$ 400 mil, centenas de cigarros eletrônicos

publicado em 13/04/2022

Os policiais receberam informações sobre uma carreta vinda do Paraguai com o objetivo de levar produtos contrabandeados para Uberlândia (Foto: Divulgação)

Policiais civis do Grupo de GOE (Operações Especiais) da Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais) de Rio Preto apreenderam carga com produtos contrabandeados avaliados em mais de R$ 400 mil.A Polícia Militar Rodoviária auxiliou na abordagem ao veículo. Apreensão aconteceu nesta quarta-feira, (13) na rodovia Assis Chateaubriand.De acordo com a Polícia Civil, os policiais receberam informações sobre uma carreta vinda do Paraguai com o objetivo de levar produtos contrabandeados para Uberlândia. Os policiais conseguiram parar o veículo. Durante vistoria, na carroceria do caminhão, foram apreendidos 102 pneus novos de carretas, avaliados em mais de R$ 400 mil, centenas de cigarros eletrônicos, várias garrafas de bebidas alcoólicas, como uísque, vodkas e licores, além da quantia de R$ 1,5 mil em dinheiro.As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Deic para procedimento de polícia judiciária.*Com Informações do Jornal