Mulher foi socorrida e encaminhada à UPA Norte com suspeita de traumatismo craniano; ela teria sido agredida durante assalto em Rio Preto

publicado em 08/04/2022

A mulher que teria sido agredida foi socorrida e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) (Foto: Governo do Estado)

Um homem de 44 anos foi apresentado no Plantão Policial suspeito de assaltar e agredir uma mulher de 27 anos, na quinta-feira (7) no Jardim Paraíso, em Rio Preto. O suspeito foi abordado pela polícia dirigindo um veículo no bairro Zé Menino.Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem teria agredido e roubado o celular da mulher e de uma outra pessoa. Logo em seguida, os policiais receberam outra ligação de um motociclista que estaria acompanhando o veículo com as características do que havia sido roubado.Os policiais conseguiram abordaro o suspeito. Com ele foram apreendidos dois celulares. Ele confessou à polícia que tinha bebido e se recusou a fazer o teste do bafômetro.A mulher que teria sido agredida foi socorrida e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte com suspeita de traumatismo craniano, ela permanece na unidade em observação.O caso foi registrado por lesão corporal, roubo e embriaguez ao volante, e deve ser investigado pelo 4º Distrito Policial.*Com informações do jornal