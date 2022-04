O homem de 40 anos foi socorrido em estado grave pelo Samu

publicado em 07/04/2022

Um homem de 40 anos foi alvo de uma tentativa de assassinato a facadas em Rio Preto (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos foi alvo de uma tentativa de assassinato a facadas em Rio Preto. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6) por volta das 19h, pela rua Marcolino Barreto, na Vila Maceno. Conforme informações do boletim de ocorrência, o homem, que vive em situação de rua, foi atingido por quatro golpes de faca na cabeça e dois no braço. Ele foi socorrido encaminhado, mas inconsciente para o Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde da vítima é grave.De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais receberam a informação que havia um homem esfaqueado foram ao local, mas não havia mais ninguém e testemunhas contaram que houve uma briga. O autor seria um catador de recicláveis que fugiu dirigindo uma Kombi, de cor branca, e o ferido saiu andando em direção à avenida Philadelpho Gouveia Neto até ser resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).Pelo fato da vítima não possuir telefone ou endereço fixo a polícia não conseguiu fazer contato com o homem ou familiares.As investigações devem ser conduzidas pela 3ª Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais) de Rio Preto. O local onde ocorreu a agressão também foi prejudicado para exames periciais do IC (Instituto de Criminalística).*Com infomações do jornal