A vítima foi socorrida com a perna esmagada e sangramento intenso

publicado em 06/04/2022

A mulher que dirigia o veículo sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e atropelou os homens (Foto: Arquivo pessoal)

Morreu, na tarde de terça-feira (5), o homem que foi atropelado por um carro desgovernado no bairro Vila Imperial, em São José do Rio Preto. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (4).



De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Roberto Guimarães, de 57 anos, foi socorrido com a perna esmagada e sangramento intenso. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.



Um outro homem também foi atropelado pelo mesmo carro. Ele teve ferimentos leves e foi levado para a Unidade de UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré.



Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, a mulher que dirigia o veículo sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e atropelou os homens.



*Com infomações do site G1