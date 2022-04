Os homens estavam com mochilas e sacos plásticos no momento da abordagem cheios de fios de cobre que foram furtados no Jardim Universitário

publicado em 04/04/2022

A Polícia Militar prendeu em flagrante uma dupla de criminosos que furtou fios de cobre no bairro Jardim Universitário (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDois ladrões foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga anteontem após furtarem cerca de 15 metros de fios de cobre, de 20 milímetros, de um depósito de material de construção, localizado na rua Alice Gossn Garcia, no bairro Jardim Universitário.De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada via 190 por pessoas que viram a dupla, K. L. A., de 27 anos, e M. C. L., de 29 anos, em atitude suspeita nas proximidades da Praça Santa Luzia. Os homens estavam com mochilas e sacos plásticos no momento da abordagem cheios de fios de cobre.Diante da entrevista pessoal, eles confessaram a autoria do furto no depósito e foram presos em flagrante. Dada a voz de prisão, eles foram encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceram a disposição da Justiça.