A motorista do carro, que ficou presa nas ferragens, bateu de frente a um trator que fazia a roçagem da margem da rodovia; a idosa estava no banco do passageiro

Enquanto fazia a roçagem da margem da rodovia, o trator seguia capital-interior, quando o carro bateu contra ele e saiu da pista (Foto: A Cidade)

Uma idosa de 67 anos morreu num acidente grave que aconteceu na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na altura de Votuporanga, na tarde de quarta-feira (20). A senhora Veralice de Souza Neves Leão estava no banco do passageiro de um Renault Duster, dirigido por sua filha, Daniela, de 38 anos, que bateu na traseira de um trator que fazia a roçagem dos canteiros da rodovia.

O acidente aconteceu nas proximidades da loja Havan, na saída 518 da rodovia, e deixou ambos os veículos destruídos. A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a sua filha foi socorrida com ferimentos leves. O socorro contou com a atuação do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações apuradas pelo A Cidade no local, o trator estava no acostamento da via, fazendo a roçagem, quando, por motivos a serem apurados, a motorista do Renault saiu da pista, bateu na traseira do trator e depois capotou. Com o impacto Veralice ficou presa nas ferragens e quando foi retirada pelo Corpo de Bombeiros, já estava sem vida.

Ambas as vítimas eram de Carneirinho (MG). O corpo da idosa foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames e depois deve ser transladado para Minas Gerais.

A Polícia Civil e a Polícia Técnica estiveram no local e colheram dados para apuração das causas do acidente.

