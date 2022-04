Primeiro, ele teria entrado em uma clínica e depois na residência do colecionador, onde foi baleado.

publicado em 12/04/2022

Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de furto de semijoias em uma clínica, mas quando a viatura chegou ao local o suspeito estava em outra residência (Foto: Reprodução)

Um homem de 36 anos invadiu uma casa e foi baleado por um colecionador de armas no Jardim Estrela, na noite de segunda-feira (11), em Rio Preto. Primeiro, ele teria entrado em uma clínica e depois na residência do colecionador, onde foi baleado.Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de furto de semijoias em uma clínica, mas quando a viatura chegou ao local o suspeito estava em outra residência.De acordo com relato do colecionador à polícia, o suspeito invadiu a sua residência e entrou em luta corporal com o pai do colecionador. O atirador fez um disparo para o alto em sinal de advertência e logo depois o indiciado correu para dentro da cozinha e deixou cair uma sacola com diversas semijoias, dinheiro e ferramentas, possivelmente foram usadas no furto.Na sequência, o homem pegou uma faca e foi em direção ao quarto onde estava a mãe e a irmã do colecionador, momento em que ele atirou duas vezes contra o suspeito usando uma pistola .45. O homem caiu, e foi socorrido pelo morador, que ligou para o Resgate, do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.A arma utilizada tem registro no banco de dados do Exército Brasileiro e o suspeito que havia invadido o imóvel foi encaminhado para o Hospital de Base e está sob escolta da polícia. Dentro da sacola que o ladrão deixou na residência da vítima havia anéis, pulseiras, brincos e colares, além de R$ 111 em dinheiro.A pistola foi apreendida e os objetos foram devolvidos para a proprietária da clínica furtada, já o suspeito vai responder por furto, lesão corporal e ameaça.O homem que atirou foi ouvido na Central de Flagrantes e liberado. O delegado plantonista considerou que o colecionador de armas agiu em legítima defesa tendo em vista que o suspeito invadiu a moradia, ameaçou a família dele no meio da noite e colaborou com o registro dos fatos, além de prestar socorro ao bandido.O caso deve ser investigado no 3º Distrito Policial, responsável pela área.*Com Informações do jornal