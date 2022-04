O motorista chegou ao local pedindo para completar o tanque com gasolina, totalizando o valor de R$ 263

publicado em 08/04/2022

Câmera de segurança registra momento em que carro abasteceu e fugiu sem pagar logo em seguida (Reprodução)

Um homem encheu o tanque do carro e fugiu sem pagar, na manhã de quinta-feira (7) em um posto de combustíveis de Potirendaba.Segundo o proprietário do estabelecimento, câmeras de segurança do local registraram o momento, mas não conseguiram identificar as placas do veículo Renault Clio, de cor branca.De acordo com o relato do empresário, o motorista, que aparentava ter por volta de 40 anos, chegou e pediu para completar o tanque com gasolina, totalizando o valor de R$ 263.Em seguida, ele anunciou ao funcionário do posto que pagaria com cartão de crédito e enquanto o frentista virou para pegar a máquina, o homem acelerou e saiu "cantando pneu", tomando rumo ignorado. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.Segundo o apurado pelo proprietário do posto através de câmeras da Central de Monitoramento da cidade, que fica a 34 km de Rio Preto, o carro teria deixado o município pela saída de Bady Bassitt.O empresário também contou que esta é a segunda vez que acontece esta situação no posto. Há cerca de cinco anos, um homem em uma Parati azul também saiu sem pagar após abastecer o veículo. No entanto, neste caso, ele não aguardou o frentista retirar a mangueira do carro, colocando em risco a integridade do funcionário após o item estourar com a arrancada do automóvel.Furto e rouboNas últimas semanas, o posto de combustíveis, que fica na avenida Ana Josepha Peres Garciha, na Vila Scarpelli, saída para Rio Preto, também foi alvo de furto de fios elétricos.O proprietário do local, que abastece 24 horas por dia, também contou à reportagem que deixou de funcionar sua loja de conveniêncioa nas madrugadas após um indivíduo mascarado roubar o funcionário e levar R$ 1200 entre produtos e dinheiro*Com informações do jornal