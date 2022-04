Passageiro levava quatro tabletes de haxixe na bagagem; droga foi localizada com apoio de cães farejadores da Guarda Municipal, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal

publicado em 04/04/2022

Cães farejadores Zé e Arya durante operação da GCM com a PRF, em Rio Preto (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem foi preso, no domingo (3), transportando 3,8 quilos de haxixe na bagagem, a bordo de um ônibus interestadual. O passageiro foi detido durante operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da GCM (Guarda Civil Municipal) na BR-153, em Rio Preto.O ônibus, que fazia a linha Maringá (PR) - Brasília (DF), foi abordado no quilômetro 72 da rodovia federal e as bagagens foram vistoriadas com uso do cão de faro Zé e da cadela Arya, do canil da GCM.Em uma das mochilas vistoriadas, os cães apontaram para a presença de entorpecentes. Dentro da bagagem os policiais localizaram quatro tabletes de haxixe, que totalizaram 3,8 quilos.O dono da droga era um rapaz de 21 anos, que alegou ter recebido a bolsa em Maringá para entregá-la em Brasília. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Rio Preto, onde foi preso por tráfico de entorpecentes."O haxixe é produzido com o caule e a seiva da planta da maconha. Tem valor elevado no mercado por possuir teor de THC mais alto que o da folha da maconha", informou a PRF.*Com informações do jornal