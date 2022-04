Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem disse que foi agredido enquanto estava com uma criança no colo

publicado em 13/04/2022

Ele conta que não conseguiu se defender das agressões porque estava com uma criança no colo (Foto: Reprodução)

Um homem de 51 anos procurou a polícia na noite de terça-feira (12) e denunciou a mulher, de 23 anos, com quem convive há um ano e meio após ser agredido. O caso aconteceu no Jardim Campo Belo, em Rio Preto. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal.De acordo com relatos do homem à polícia, ele teria discutido com a mulher e agredido por ela. Ele conta que não conseguiu se defender das agressões porque estava com uma criança no colo. Em outro episódio de descontrole emocional da mulher, ela teria danificado o carro do homem comprado recentemente.O delegado Malcolm Montanare orientou que ele procurasse o 4º Distrito Policial e solicitou um exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).*Com Informações do Jornal