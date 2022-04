Um homem de 45 anos ficou ferido depois ser atingido por um golpe de faca de uma mulher durante uma discussão em uma residência

publicado em 06/04/2022

Uma unidade do Corpo de Bombeiro foi acionada e a vitima foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um homem de 45 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca de uma mulher durante uma discussão em uma residência localizada na avenida Duque de Caxias no Jardim Vila Taiguara, em Fernandópolis. O caso foi registrado na noite de terça-feira (5).Os dois estavam no local ingerindo bebida alcoólica e, por motivos ainda a serem apurados, iniciou um desentendimento, gerando a agressão com uso de uma faca.Uma unidade do Corpo de Bombeiro foi acionada e a vitima, que teve ferimento superficial, foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa.A Polícia Militar esteve no local e encaminhou a autora ao Plantão Policial. Não há informações se ela responderá por lesão corporal ou tentativa de homicídio.*Com infomações do site