Ao tentar matar mulher atropelada, homem derrubou uma das paredes do imóvel onde mora

publicado em 11/04/2022

O filho, na tentativa de defender a mãe, acabou sendo atingido com golpes de pá pelo pai

Um rapaz de 19 anos foi agredido pelo pai, um homem de 41 anos, com golpes de pá e ficou com ferimentos em um dos braços. O caso, segundo o boletim de ocorrência, aconteceu no fim da tarde de sábado (9), no bairro Bela Vista, em São José do Rio Preto.

O homem, ainda segundo o documento policial, ameaçou a esposa, de 45 anos, de morte e tentou matá-la atropelada com um carro. O agressor estaria discutindo com a esposa havia alguns dias. O filho, na tentativa de defender a mãe, acabou sendo atingido com golpes de pá pelo pai.

Logo após brigar com o filho, o homem entrou no carro e tentou matar a esposa atropelada. Ela se escondeu dentro de casa e o homem bateu com o carro em uma parede do imóvel, chegando a derrubá-la. Em seguida, ele fugiu.

A Polícia Militar foi chamada e levou mãe e filho para a Central de Flagrantes para registrar o caso. Enquanto estava na delegacia, a mulher recebeu uma ligação do marido dizendo que, se ela registrasse a ocorrência, a mataria.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e violência doméstica, e será investigado pelo 4º Distrito Policial de Rio Preto.

*G1/Rio Preto