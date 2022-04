A menina de cinco anos foi socorrida com trauma cranioencefálico, perda da consciência e crise convulsiva, segundo o boletim de ocorrência

publicado em 22/04/2022

A menina foi encaminhada ao HCM (Hospital da Criança e Maternidade), mas acabou não resistindo (Foto: Divulgação)

Uma menina de cinco anos morreu em São José do Rio Preto, na quinta-feira (21), depois de cair de uma escada de aproximadamente dois metros de altura e ficar internada por quase dez dias.De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi no dia 12 de abril. Não há informações sobre o local do acidente e se a criança estava acompanhada de algum adulto.Ela foi socorrida com trauma cranioencefálico, perda da consciência e crise convulsiva. A menina foi encaminhada ao HCM (Hospital da Criança e Maternidade), mas acabou não resistindo.O caso foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita.*Com informações do site