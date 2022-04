Os criminosos renderam o gerente da agência do Bradesco, na manhã desta quinta-feira (14), e levaram ao menos um malote de dinheiro

publicado em 14/04/2022

Ao menos cinco bandidos fortemente armados assaltaram um banco na minha desta quinta-feira (14) em Cosmorama (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAo menos cinco criminosos fortemente armados assaltaram uma agência bancária em Cosmorama, na manhã desta quinta-feira (14). Os envolvidos levaram um malote e também realizaram transferências bancárias direto do banco. O caso segue em investigação e a polícia em patrulhamento atrás dos bandidos.De acordo com o apurado pela reportagem no local, os criminosos renderam o gerente da agência Bradesco, por volta de 9h, momento em que ele chegava para o início do trabalho. Após isso eles entraram forçadamente no local, renderam os seguranças que estavam em plantão e tomaram suas armas.Já no banco eles roubaram, ao menos, um malote de dinheiro que estava no cofre do local e também teriam feito algumas transferências eletrônicas.Após isso eles fugiram, inicialmente, em dois veículos. Um dos carros com quatro criminosos já foi abordado na cidade de Paulo de Faria, pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), horas depois. Ainda não há mais detalhes sobre a prisão dos envolvidos.A ocorrência ainda está em andamento e não há informações da quantia de dinheiro que foi subtraída pelos criminosos.Em atualização